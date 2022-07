Pour une victoire de Benno à Ndoffane, Samba NDIAYE change de stratégie et sillonne des quartiers ..

Après de fortes pluies et sous un ciel menaçant, le Président du Mouvement Démocratique pour le Développement intégral du Sénégal (MDIS), membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Samba NDIAYE a conduit, ce dimanche 24 juillet 2022, une caravane aux slogans du BENNO, dans les principales artères des quartiers Diamaguene et Thierere.



Accompagné par les autres membres de Benno Bokk Yakaar, le Maire sortant a démontré encore une fois , le lien affectif qu’il entretient avec les populations de son terroir, à qui il a rappelé les atouts que Ndoffane peut tirer d’une victoire de BBY..



Ndoffane suit la vague Benno Book Yakaar



Devant les maisons et autres points de regroupements des habitants de ces quartiers , Samba Ndiaye et son convoi ont été reçus par une belle et forte mobilisation spontanée.



Du haut de son véhicule, il a reçu l'engagement de beaucoup d’électeurs de voter massivement la liste dirigée par Mimi Touré.