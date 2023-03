Pourquoi Idrissa Seck a annulé son grand oral face à la presse

Idrissa Seck a annulé son rendez-vous avec la presse prévu cet après-midi à Dakar. Le Président du Conseil, Économique, Social et Environnemental (CESE) était particulièrement attendu sur des sujets tels que son éventuelle candidature à la présidentielle de 2024, le thème du troisième mandat de Macky Sall, et sur les tensions socio-politiques à quelques jours de manifestations prévues par l’opposition, en prélude du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang.







De source proche du chef de file de Rewmi, on explique ce report par la volonté de l’ancien Premier ministre (2003-2004) de contribuer à l'apaisement du climat politico-social. Soucieux de préserver “la paix et la stabilité”, l’ex Maire de Thiès ne souhaite visiblement pas contribuer à alimenter certaines polémiques et controverses, d’autant plus que le Sénégal célèbre bientôt son accession à l’Indépendance.





Idrissa Seck devrait donc s’exprimer après cette séquence empreinte de solennité républicaine.