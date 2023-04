Pouvoir-opposition : Pape Diop imite Idrissa Seck

Dans son message à la Nation, le 3 avril dernier, le Président Macky Sall a clamé sa volonté de renouer le fil du dialogue avec l’opposition. Prenant la balle au bond, Idrissa Seck a proposé sa médiation pour rapprocher les parties.



Pape Diop vient de l’imiter. «J’entends mettre à profit mes bonnes relations avec l’ensemble des acteurs politiques pour aider à réenclencher la dynamique de concertation qui a longtemps prévalu entre la majorité et l’opposition», a déclaré le président de Bokk Gis Gis dans une note reprise par Vox Populi.



Pape Diop a justifié sa proposition en invoquant la «tension politique (qui) prend des proportions de plus en plus inquiétantes alors que (le Sénégal va) vers un scrutin présidentiel qui charrie beaucoup de passions».

L’ancien président de l’Assemblée nationale reste optimiste : «(J’ai) bon espoir qu’en nous appuyant sur les ressorts qui nous ont toujours permis de traverser les périodes les plus difficiles sans grand dommage pour le pays, nous arriverons à préserver l’essentiel. À savoir la cohésion sociale qui a toujours été une exception sénégalaise.»