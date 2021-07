Pr Ismaïla Madior Fall : "On doit féliciter le Conseil constitutionnel"

Pr Ismaïla Madior Fall défend le Conseil constitutionnel (Cc). Pour lui, la récente décision polémique, rendue par les Sages, relative au recours de l'opposition parlementaire, ne souffre d'aucune irrégularité. Elle est de bonne qualité. "J'ai bien apprécié la courtoisie et l'élégance du Conseil. Dans sa décision relative à la loi modifiant le Code pénal, a pris la peine, dès le début de sa décision, d'expliquer la régularité de sa composition. Il n'était pas tenu de le faire. Il aurait pu statuer, rendre sa décision. Un juge n'a pas à s'expliquer sur ses décisions. Mais, il a été courtois en expliquant que sa composition n'était en rien irrégulière", a-t-il déclaré, sur les ondes de la Rfm.





Professeur agrégé du Droit constitutionnel, l'ancien ministre de la Justice estime que le Cc devait être félicité. Parce que, a-t-il estimé, les Sages ont agi dans l'intérêt de la continuité des pouvoirs publics. Ils ont évité une situation de "vide constitutionnel". "Le conseil a dit : "nous sommes 4, c'est à dire, plus de la moitié des membres. Alors, nous sommes autorisés à statuer légalement, parce que, nous avons atteint le quorum. En attendant qu'il soit pourvu au remplacement des membres manquants du Conseil qui sont 3, nous avons l'obligation constitutionnelle de connaître des recours qui nous sont soumis. Nous avons délibéré et voici notre décision"".