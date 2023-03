[Profil] Pr Magatte Ndiaye (Recteur UGB) : Un germanophile diplômé de l’UCAD

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a un nouveau Recteur. Il s’agit du Pr titulaire des universités Magatte Ndiaye nommé à l’issue du conseil des ministres décentralisé à Sédhiou. Il devient ainsi le premier Recteur de l’UGB sélectionné à la suite d’un appel à candidatures. Il a intégré l’UGB en tant que vacataire en 1996.







Diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop, Pr Magatte Ndiaye, a eu la maîtrise en allemand en 1991. Il obtient le Diplôme d’études approfondies (DEA) en 1995 avec la mention Bien, puis le doctorat de troisième cycle en 1997, assorti de la mention Très Bien. Il a travaillé sur le sujet : « Toni de Heinrich von Kleist et Nini d’Abdoulaye Sadji : La vie entre les races ».





En avril 2014, cet ancien pensionnaire de l’Ecole normale supérieure (Caes en 1993) décroche le doctorat d’Etat avec la mention Très honorable.





A l’UGB, Pr Magatte Ndiaye, a gravi les échelons. Entre 2005 et 2009, il est le chef de section des Langues étrangères. Chef de Division des Etudes, de l’Innovation Pédagogique et de la Vie Universitaire en décembre 2014, il était jusque-là Directeur de l’Ufr de Lettres et Sciences Humaines dont il était le responsable des masters professionnels.





Il a été également un acteur éminent des Contrats de performances (CDP) à l’UGB, puisqu’il était membre du comité de pilotage et membre de l’équipe de gestion opérationnelle.





Magatte Ndiaye a eu le bac, série A3, en 1984. Magatte Ndiaye a fait des séjours en Autriche et Allemagne pour avoir bénéficié de bourses dans le cadre de sa thèse. Entre 2009 et 2012, il a bénéficié de bourses aux Etats-Unis, d’abord à l’Université de Madison Wisconsin, puis à l'Université Hamline.





Parallèlement à ses études à l’UCAD, Magatte Ndiaye a été professeur d’allemand à l’Institution Notre Dame de Dakar entre 1991 et 1992, puis au Collège Jules Sagna Thiès jusqu’en 1997. Auteur de plusieurs publications, le nouveau Recteur de l’UGB a le privilège de parler et de lire en allemand et en espagnol, plus l’arabe (lu uniquement).