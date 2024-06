Pr Mamadou Diouf: «Pourquoi la nouvelle dénomination du ministère des affaires étrangères me fascine»





La visite du président de la République Bassirou Diomaye Faye chez les régimes putschistes du Mali et du Burkina Faso fait jaser. Si certains y voient une sorte de caution morale de la prise du pouvoir par les armes, le professeur Mamadou Diouf pense, à contrario, qu'il s'agit-là d'une volonté du Chef de l'État d'impulser une dynamique régionale forte. Et cela se justifie, selon lui, par la nouvelle dénomination du ministère des affaires étrangères qui le " fascine" personnellement.





«Quand la liste du gouvernement est apparue et que le ministère des affaires étrangères traditionnellement devient le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, la réorientation des démarches devient une priorité. C'est à dire que c'est l'Afrique qui devient l'élément important dans ce département ministériel. Ce qui l'a justifié c'est que le président Diomaye Faye ait commencé à visiter les voisins», confie le sorbonnard, professeur d'histoire à Columbia university qui était l'invité de l'émission Objection de ce dimanche sur Sud FM.





A l'en croire, «le travail avec les voisins est essentiel» dans la volonté du nouveau régime d'aller vers une intégration africaine renforcée, gage d'un vrai développement économique.





Ainsi, poursuit Mamadou Diouf, « le fait de renommer le ministère et de commencer à visiter les pays limitrophes et discuter avec les chefs d'État, pour repenser la Cedeao et probablement le CFA doivent être les priorités du Sénégal. Parce que cela va permettre de dépasser les contraintes qui sont posées par les petits États-nations dans lesquels nous vivons. Cela impulsera, probablement, une dynamique d'intégration régionale».