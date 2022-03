Pr Mamadou Diouf, Université de Columbia : «Le pouvoir a adopté le parrainage pour régler ses propres problèmes»

L’argument du filtre et de la limitation des candidats, mis en avant par les tenants du pouvoir pour justifier le maintien du système de parrainage à l’élection législative prochaine, n’en est pas un, dans un système où « tout citoyen est électeur et, a le droit d’être éligible, selon des circonstances précises ». C’est du moins l’avis du Professeur d’Histoire à l’Université de Columbia, en Amérique, qui était à l’émission Objection de la radio privée Sud Fm, ce dimanche 27 mars 2022.



« Le parrainage est une réponse adoptée par le régime au pouvoir pour régler ses propres problèmes, pas pour assurer un système transparent, un système où la compétition est régi par des règles précises« , a estimé Mamadou Diouf, qui poursuit pour autant qu’il est bien possible de décider de limiter le nombre de candidat. « Mais, il faut que ce soit fait de manière consensuelle, de manière délibérative« , préconise-t-il.



Mieux, il est d’avis qu' »on peut trancher une telle problématique en amenant tout le monde autour d’une table et en discutant sereinement de la signification du parrainage« .