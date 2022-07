Pr Samba Thiam, président de l’ONDH: «Pourquoi la responsabilité de l’Etat peut-être engagée dans la mort de François Mancabou»

Pr Samba Thiam, Président Ondh

«C’est décevant!», s’écrie le Professeur Samba Thiam, par ailleurs président de l’Organisation nationale des droits de l’homme dans l’émission Jury du dimanche de ce 17 juillet sur Iradio. Il s'exprimait dans le cadre de l’affaire de la mort de François Mancabou, un des suspects du groupe dénommé «Force spéciale» lors sa garde-à-vue. Depuis, le doute s’est installé. Pour l’avocat, ces faits peuvent-être évités durant cette étape de la procédure. Il s’explique: « Au cours de la garde à vue, vous avez la personne à l’œil. On doit lui enlever tout ce qu’il possède et on veille sur elle. On le met dans un milieu humain. Quand l’endroit où la personne est placée n’est pas un endroit humain, cela fait aussi que le pays doit être condamné. Toutes ces conditions peuvent l’amener à vouloir se désintéresser de la vie parce que les conditions dans lesquelles on l’a mise sont inhumaines. C’est déjà un problème».





Sur ce, le juriste a soutenu que «la responsabilité de l’Etat peut être engagée si la garde-à-vue se déroule dans ces conditions ». Pis, Pr Samba Thiam précise qu’il peut être poursuivi pour non assistance à personne en danger. «Quand on a le temps de filmer une personne pendant 13 minutes, on a le temps de lui apporter aide et assistance », estime-t-il.