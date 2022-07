PRÉCAMPAGNE DES LÉGISLATIVES : LES PRÉFETS FONT-ILS UNE LECTURE À GÉOMÉTRIE VARIABLE DE L'ARTICLE L 61 DU CODE ÉLECTORAL ?

Les autorités administratives campent sur leur non-compréhension des dispositions de l’article L61 du code électoral qui interdisent aux médias la diffusion de la propagande politique pendant cette période de précampagne électorale pour les prochaines législatives du 31 juillet.





D’après le journal Sud Quotidien, "le dernier exemple en date, après le coup de force contre Yewwi Askan Wi, est la détermination de l’administration territoriale à brimer toute tentative de sensibilisation et de mobilisation de la Coalition AAR-Sénégal".





En effet, après le préfet de Tambacounda, son collègue de Kolda se basant sur ce même texte a donné ordre à la Police qui a interpellé le Coordonnateur de ladite coalition, le dimanche 3 juillet dernier, au moment où ce dernier déroulait ses activités de visite de proximité et de distribution de flyers dans la localité en question.





Aar-Sénégal, l'autre cible ?





Le préfet de Kolda emboîte le pas à son collègue de Tambacounda. En tournée politique dans la région méridionale, le dimanche 3 juillet dernier, dans le cadre de la précampagne électorale pour les législatives du 31 juillet de la coalition Aar-Sénégal, Dr Abdourahmane Diouf et sa délégation ont été interpellés, sur instruction de l’autorité préfectorale, au motif que la campagne n’a pas démarré et que le code électoral à son article L61 interdit toute propagande en cette période de pré-campagne. Par conséquent, ils n’ont pas le droit de dérouler leurs activités de visite de proximité et de distribution de flyers dans le département.





Libérés quelques heures après, le Coordonnateur de la Coalition AAR-Sénégal qui a décidé de poursuivre ses activités comme prévu en ralliant la capitale du Fouladou a vu sa visite de proximité dans ladite localité interrompue, le lendemain lundi 4 juillet dernier, par la police sur décision du préfet de Kolda qui évoque les mêmes motifs que son collègue de Tamba, a renseigné Dr Abdourahmane Diouf dans sa page Facebook





Il faut dire ce n’est pas la première fois que ce motif de la violation des dispositions de l’article L61 du Code électoral évoqué par les préfets de Tamba et de Kolda pour justifier leur mesure d’interdiction des visites de proximité et de distribution de flyers du Coordonnateur de la Coalition Aar Sénégal a été brandi par l’administration pour interdire les activités de l’opposition.





Après sa première manifestation du 9 juin, la coalition Yewwi Askan Wi qui avait voulu remettre ça le 17 et 29 juin dernier sur toute l’étendue du territoire national a vu toutes ses déclarations interdites par les préfets de Dakar, Kaolack, Bambey, Kolda, Mbour, Thiès, Ziguinchor, qui ont également visé ce même article L61 du code électoral.





"Mauvaise interprétation"





Au centre des motifs évoqués par les différents autorités administratives pour justifier le rejet systématique de toutes activités sur la place publique prévues par l’opposition depuis le 10 juin 2022 marquant le début de la période de précampagne électorale pour les prochaines législatives du 31 et qui se termine le samedi 9 juillet 2022 à minuit, l’article L.61 vise plutôt la propagande ayant pour support les médias nationaux publics et privés et non les activités des partis politiques.





D’ailleurs, plusieurs personnalités de la société civile et des universitaires sont montés au créneau pour dénoncer "une mauvaise interprétation" de cette disposition de la Loi électorale par les préfets en cette période de précampagne.





Il en est ainsi de l’expert électoral Ndiaga Sylla dans un texte publié dans son compte Facebook le 13 juin dernier : « l’interdiction de la propagande déguisée édictée à l’article L.61 ne vise que la diffusion par les médias d’activités assimilables. Donc la précampagne se poursuit... ».





Abondant dans le même sens, l’enseignant chercheur en Droit administratif, Mouhamadou Ngouda Mboup réagissant à la suite de l’interpellation du coordonnateur de la coalition AAR Sénégal à Tamba a soutenu que cette mesure du préfet est « contraire aux articles 4, 8 et 10 de la Constitution et à la loi électorale », non sans affirmer que « ses avocats peuvent invoquer l’article 106 du Code pénal qui prévoit et punit l’attentat à la liberté ».





Pendant ce temps...





Au moment où les manifestations et autres activités des leaders de l’opposition sont systématiquement interdites par les autorités administratives sur la base des dispositions de l’article L.61 du Code électoral, les responsables du camp au pouvoir continuent de dérouler de plus belle leurs activités.





La preuve, quelques jours seulement après la violente répression du rassemblement interdit de la coalition Yewwi Askan Wi le vendredi 17 juin dernier, lequel s’est soldé par l’arrestation de plusieurs responsables, le directeur général de la Lonase et candidat malheureux de la mouvance présidentielle dans la commune de Golf sud, Lat Diop, a organisé le dimanche 26 juin un grand meeting politique à Guédiawaye à moins d’un kilomètre de la préfecture et Commissariat de police de cette dite localité.





À cela, il faut également ajouter la reprise des rencontres « Jokko ak Macky » et des audiences que le chef de l’Etat accorde aux responsables de son parti et des membres de la mouvance présidentielle au Palais de la République.