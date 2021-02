Précision de Malick Gakou : "Je ne suis pas l'artisan des retrouvailles entre Macky Sall et Idy"

Malick Gakou botte en touche et dément avoir joué un quelconque rôle dans les retrouvailles entre Idrissa Seck et le président Macky Sall.Dans un entretien au quotidien L'observateur, il apporte des précisions à ce sujet. "Je ne suis pas l'artisan des retrouvailles entre le président de la république Macky Sall et Idrissa Seck, président du Conseil économique social et environnemental", éclaire-t-il d'emblée, dans les colonnes du journal." Je n'ai joué aucun rôle ni direct ni indirect " renchérit le leader du Grand parti, avant d'ajouter : "Sur les plus de 16 millions de Sénégalais, je n'ai jamais amené un seul chez le président Macky Sall, encore moins un quelconque opposant. C'est une affirmation mensongère, grotesque et sans fondement".