Préfectures : Yewwi askan wi appelle ses membres à vérifier l’effectivité de la publication des listes de candidats investis

La coalition Yewwi Askanwi appelle ses membre à se rendre dans les préfectures et sous-préfectures. Ce, afin de vérifier l’effectivité de la publication des listes de candidats investis par ladite coalition.







"A compter de ce jour et conformément aux articles L.251 et L. 287 du code électoral, nous demandons à tous les mandataires de listes de la coalition Yewwi Askan Wi de se rendre auprès des préfectures et sous-préfectures pour vérifier l’effectivité de la publication des listes de candidats investis par notre coalition", lance la coalition de l'opposition dans un communiqué.





" Il leur est également instruit de demander une copie de l’arrêté de publication desdites listes à l’autorité administrative comme prévu par les derniers alinéas des deux articles précités du code électoral", ajoute le texte.

Ainsi, "en cas de non publication, le mandataire dont la liste n’a pas été publiée devra s’attacher les services d’un huissier pour constater ce fait en vue de déposer une requête en réclamation auprès de la Cour d’Appel du ressort dans les trois jours suivants ce constat tels que prévu par les articles L.252 et L.288 du code électoral, mentionne le mandataire national, Déthié Fall.