Première tendance favorable à Bby : Le maire sortant félicite Cheikh Issa Sall

Le maire sortant Fallou Sylla a envoyé un message pour féliciter Cheikh Issa Sall. En effet, les premières tendances restent pour le moment favorables au candidat de Bby, Cheikh Issa Sall.





"Les Mbourois se sont prononcés et le jeu démocratique, c'est fait. Je félicite le vainqueur mon frère Cheikh Issa Sall et lui souhaite plein succès dans l'intérêt de toute la population mbouroise", écrit Fallou Sylla.





Le maire sortant exprime sa gratitude et ses remerciements aux Mbourois et à ceux qui l'ont soutenu durant les 12 ans à la tête de la Mairie et pendant cette campagne électorale.





"Je serai toujours au service des Mbourois", résume-t-il.