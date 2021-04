Préoccupé par «la dégradation» des relations Condé-Macky, Abdoul Mbaye souhaite…

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) est très préoccupé par «la froideur» des relations entre Macky Sall et son homologue de la Guinée, Alpha Condé. Selon L’AS, Abdoul Mbaye souhaite une médiation pour raffermir les relations entre les deux pays.L’ancien Premier ministre, qui regrette «la dégradation manifeste» des relations entre Condé et Macky, les exhorte à engager des discussions «avant que cette querelle ne contribue à accroître, en cette période de crise économique et sanitaire, la souffrance des populations des deux pays».Aussi, le Conseil national de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) rappelle «la nécessité de la construction d’une intégration africaine par la promotion de la coopération Sud-Sud, et par les peuples, afin de la rendre résiliente aux humeurs de leurs dirigeants».