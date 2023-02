Préparatifs de la visite du président Macky Sall : Le DG de l’ARTP à Thiès pour contrôler la qualité du service

Le DG de l’ARTP à Thiès pour contrôler la qualité du service

Dans le cadre des opérations de contrôle de la couverture et de la qualité de service (QoS), le directeur général de l’ARTP effectue, ce mardi 7 février 2023, une visite de terrain dans la ville de Thiès, en compagnie de ses équipes techniques. Cette mission dans la capitale du Rail est en prélude à la tournée économique du président de la République Macky Sall, dans la région, selon Abdoul Ly.





L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), d’un commun accord avec les acteurs du secteur, a mis en place, le mercredi 27 avril 2022, un comité de pilotage (COPIL) pour l’amélioration de la couverture des réseaux de communications électroniques et le renforcement de la qualité de service au Sénégal. Avec ce comité, l’ARTP va pouvoir coordonner l’ensemble des efforts des parties prenantes du secteur des communications électroniques pour une bonne qualité de service et une excellente couverture des réseaux de téléphonie mobile.





Aussi le COPIL devra permettre à l’ARTP de renforcer sa stratégie de co-régulation avec tous les acteurs du secteur.





L’objectif primordial, selon le directeur général Abdoul Ly, est de «garantir un équilibre parfait entre les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), les associations de consommateurs, etc.», lesquels différents acteurs pourront ainsi «mutualiser leurs efforts pour une meilleure prise en charge des préoccupations des consommateurs en termes de couverture et de qualité de service».





Il est aussi revenu sur les différentes missions de ce comité, qui consistent à «veiller à la fourniture d’une qualité de service conforme aux seuils et standards internationaux», «constituer un cadre d’échanges entre les acteurs sur les questions de qualité de service et de couverture des réseaux de communications électroniques», «étudier toutes les questions qui peuvent avoir une incidence sur la couverture et de la qualité de service».





Il s’agira également de «garantir un équilibre entre les intérêts des opérateurs titulaires de licence de réseaux de communications électroniques ouverts au public et les fournisseurs d’accès à Internet et ceux des consommateurs des services de communications électroniques», «trouver des solutions sur les problématiques de couverture et de qualité de service», «participer à la mise en œuvre de la stratégie sur la qualité de service», «contribuer au suivi et l’évaluation globale de la stratégie» et «faire des recommandations d’amélioration et formuler des avis».





Les partenaires ont salué cette initiative à sa juste valeur, non sans apporter quelques contributions pertinentes. En outre, ce comité de pilotage permettra, entre autres, de mieux cerner les différentes problématiques auxquelles les opérateurs sont confrontés en termes de couverture ou de qualité de service, d’ajuster les investissements relatifs à la qualité de service (QoS) en étroite collaboration avec l’ARTP et l’autorité gouvernementale, de garantir une amélioration continue du service offert aux utilisateurs en se référant aux standards internationaux.





Le DG de l’ARTP a présenté les prochaines étapes des travaux du COPIL et réitéré sa volonté de faire siennes les attentes des consommateurs sénégalais.