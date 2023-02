Présence de mercenaires, révélation du collectif Forbidden Stories : ''De la pure manipulation...'', selon Abdou Karim Fofana

De la pure manipulation, selon Abdou Karim Fofana

Invité du ''Grand Jury'' sur la Rfm, le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, est revenu sur ce qu’il qualifie de ''manipulation'' de la part de l’opposition, qui évoque la présence de mercenaires à la solde du pouvoir.





"Les affabulations extrêmes, nous les entendons de Pastef : (nous avons recruté, nous avons fait ceci ou cela) . Le plus important, c’est une chose : nos forces de défense et de sécurité nous garantissent tous les jours cette sécurité. Ces manipulations répétitives qu’il y a dans les médias - oui, il y a des mercenaires français ou de type caucasien ou de type oriental qui sont au Sénégal et qui soutiennent l’État. Nous comprenons le jeu de l’opposition. Chaque mois, il y a de nouvelles affabulations dans les réseaux sociaux. C’est très facile", regrette l’invité de Babacar Fall.





Abdou Karim Fofana dément aussi le collectif de journalistes d’investigations Forbidden Stories, qui avait révélé, le mercredi 15 février, qu’une société israélienne, Team Jorge, aurait influencé des élections dans le monde, au le Sénégal en particulier.