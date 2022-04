Préservation des forêts : Greenpeace Afrique salue l'engagement du Président Macky Sall

Greenpeace Afrique salue l'engagement du Président de la République du Sénégal, Macky Sall, de préserver les forêts.



"Chaque année, sur les 19,6 millions d’hectares de superficie, 40 mille hectares de forêts disparaissent, avait indiqué le Président Macky Sall, lors de son investiture, le 1er décembre 2018. D’où l’urgence de stopper rapidement ce fléau qui constitue une menace pour les générations actuelles et futures", a exprimé Dr Aliou Ba, responsable de Campagne de Greenpeace Afrique.



Il poursuit : "la déforestation a un impact notable sur le climat. Les écosystèmes forestiers sont aujourd'hui ceux qui captent le plus de carbone derrière les océans. Les détruire accélère le réchauffement climatique'’.



Aux exportateurs de bois, Greenpeace Afrique invite à adopter des engagements forts contre la déforestation. "En mettant en place des chaînes d’approvisionnement transparentes et traçables de bout en bout et en excluant de celles-ci les producteurs qui ravagent les forêts", a indiqué Dr Aliou Ba.



Enfin, Greenpeace Afrique rappelle le caractère vital de nos ressources forestières qui ne sont pas des ressources illimitées.