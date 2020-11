Présidence Cese : Idy aura un budget de 7,5 milliards

Le leader de Rewmi fraîchement nommé président du Conseil économique, social et environnemental suscite encore des réactions. Si sur le plan politique on se demande encore ce que l'ancien Premier ministre peut gagner de ce nouveau compagnonnage avec Macky Sall, sur le plan financier par contre, il n'est pas du tout lésé.





En effet, Idy aura une enveloppe de plus de 7 milliards à sa disposition. En fait, le projet de loi de Finances 2021 prévoit un budget 7,584 milliards pour le Cese. Institution à l’utilité douteuse dont la suppression a été demandée par Idrissa Seck lui-même en 2019, le Cese est considéré souvent comme un parachute politico-financier destiné à contenter un allié, à l’image du Hcct.





De façon globale, Rewmi se retrouve avec 58 milliards à gérer. Car, en plus du Cese, il y a les budgets des ministères affectés à Rewmi. Or, il est prévu 27 milliards pour le ministère de l’Elevage dirigé par Aly Saleh Diop. De même, une enveloppe de 23,5 milliards a été affectée au ministère l’Economie numérique et Télécommunications piloté par Yankhoba Diatara, fidèle à Idrissa Seck.