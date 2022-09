Présidence de l'Assemblée : Barth détecte des anomalies dans la procédure de vote

Barth denonce le format de vote du president de l'Assemblée

Le maire de Dakar et candidat de Yewwi pour la présidence de l'Assemblée nationale a dénoncé le format de l'élection pour la présidence du Parlement. Barthélémy Dias a, en effet, dénoncé l'absence de son nom sur les feuilles portant les bons des candidats. "J'ai remarqué qu'au moins quatre collègues de l'opposition n'avaient, dans leur enveloppe reçue, que les candidatures de Mamadou Lamine Thiam, Amadou Mame Diop et celle de Ahmed Aïdara" explique t-il devant l'hémicycle.