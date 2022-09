Présidence de l’Assemblée : le choix de Abdoulaye Wade contesté

Lamine Thiam du PDS est le candidat de la coalition Wallu Sénégal pour la présidence de l’Assemblée nationale. Il a été désigné par Abdoulaye Wade et proposé au Comité directeur de la formation libérale ainsi qu’à Wallu, qui ont validé le choix. Jusque-là, c’était la version officielle.



Manifestement, le candidat de l’ancien chef de l’Etat ne fait pas l’unanimité au sein de Wallu. Et c’est Cheikh Abdou Bara Dolly qui fait tonner un autre son de cloche. Dans une déclaration faite hier, jeudi, et reprise par Bés Bi-Le Jour, le député de Mbacké, membre de cette coalition dont la locomotive est le PDS, pointe «une candidature qui a été annoncée sans aucune concertation au préalable».



Il informe qu’il est d’ailleurs candidat pour le perchoir, défiant ainsi Abdoulaye Wade, qui a déclaré que Lamine Thiam présente le meilleur profil pour le poste de président de l’Assemblée nationale.



Cheikh Abdou Bara Dolly se dit cependant disposé à se ranger derrière le candidat choisi par le pape du Sopi à condition que ce dernier avance des «arguments valables».



Il annonce qu’il doit rencontrer Wade la semaine prochaine et qu’au cours de cette audience, il entend défendre sa position sans se tenir figé.