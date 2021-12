Présidence de l'UA : Macky décline sa feuille de route

Le président de la République du Sénégal, qui prendra les reines de l'Union africaine (UA) en 2022, décline déjà son ambition et sa feuille de route. En effet, Macky Sall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, veut "une diplomatie d'action et qui assume pleinement ses responsabilités africaines et internationales". C'est le sens de la sixième conférence des ambassadeurs et consuls généraux avec comme thème "diplomatie sénégalaise et relance post-Covid à la veille de la présidence 2022 de l'Union Africaine".