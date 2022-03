Présidence de la coordination Bby de Biscuiterie : Arona Coumba Ndoffène Diouf rend sa démission

Le Ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf a rendu sa démission pour la présidence de coordination de Benno Bokk Yaakaar de Biscuiterie, auprès des Ministres d'État Mahmouth Saleh et Mbaye Ndiaye. " Par conséquent, il en informe tous les leaders de partis, responsables, militants de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Biscuiterie.





Il renouvelle ses remerciements auprès de tous durant ce compagnonnage et reste disposé à apporter son soutien à celui ou celle qui sera choisi (e) pour diriger cette noble tâche", renseigne l'intéressé dans une note reçue.





Le démissionnaire renouvelle également "sa gratitude au Président de la République Monsieur Macky Sall qui l'avait choisi parmi ses frères de parti et de coalition", ajoute le document.





A rappeler que Arona Coumba Ndoffène Diouf, Président du mouvement (Alternative Citoyenne And deffar Sunu réw (ACAD), a rejoint l'Apr et la coalition BBY en 2015. Il est membre du Secrétariat Exécutif de l'Apr, ministre conseiller spécial du Président de la république depuis 2012, chef du pôle Mine-Energie-Peyrole dans le cabinet présidentiel.





Titulaire d'un double doctorat d'État des sciences de la terre et de l'environnement à l'Université d'État de la ville de New-York (Cuny graduate centre); bénéficiaire de la médaille du meilleur scientifique de la Transatlantique des USA en 2014, il demeure le seul Africain ayant jamais eu cette distinction en Amérique, informent ses services.





Spécialiste de la valorisation des métaux et traitement des eaux, il est l'auteur de plusieurs livres et présentations scientifiques à travers le monde; reconnu et respecté dans la communauté scientifique mondiale.