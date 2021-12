Présidence de la République : Le chef du Protocole emporté par l'affaire des passeports diplomatiques ?

Cheikh Tidiane Sall n’est plus le chef du protocole de la présidence de la République. Il a été remplacé par Mamadou Ndiaye, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République populaire de Chine.



Quid des raisons de son départ ? Le quotidien "Bés Bi Le Jour" croit savoir que Sall aurait été emporté par l’affaire des passeports diplomatiques qui éclabousse la Palais et le ministère des Affaires étrangères.



Il avait été nommé chef du protocole de la présidence après le décès de Bruno Diatta en 2018. Ce dernier a servi pendant 41 ans sous les quatre Présidents du Sénégal.



Le départ de Cheikh Tidiane Sall demeure comme une sanction si l’on sait que ses prédécesseurs ont tous duré à ce poste sensible et éminemment stratégique.