Présidence : huit directeurs de Cabinet en dix ans, Macky Sall invité à imiter Abdou Diouf

Abdoulaye Daouda Diallo a été nommé directeur de Cabinet du Président Macky Sall avec rang de ministre d’Etat. Il remplace Mahmoud Saleh. Avant ces deux derniers, le chef de l’Etat a confié ce poste à six autres personnalités : Augustin Tine, Oumar Youm, Mouhamadou Makhtar Cissé, Abdoul Aziz Tall, Mor Ngom et Abdoul Aziz Ba.



Enquête, qui s’est intéressé au sujet dans son édition de ce mardi, signale que les directeurs de cabinet de Macky Sall ne font pas plus d’un an et demi au poste. La seule exception est Oumar Youm, qui a tenu près de quatre ans (juin 2015-avril 2019).



Cette instabilité est la preuve, selon l’observatrice politique Oulimata Diop, interrogée par Enquête, que Macky Sall peine à trouver chaussure à son pied. «Cela signifie simplement que le chef de l’Etat tâtonne dans le choix de la personne qui doit diriger son cabinet, affirme-t-elle. S’il n’est pas satisfait, c’est parce que quelque part il y a problème et c’est lui le seul responsable.»



Oulimata Diop croit savoir que la solution pour Macky Sall serait de s’inspirer de l’un de ses prédécesseurs. Elle dit : «Ne devrait-il pas faire comme le Président Abdou Diouf qui, à un certain moment, a créé le portefeuille de ministre chargé des Affaires présidentielles. Je trouve que c’est la meilleure formule.»