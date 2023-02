Président Macky Sall: « Je ne laisserai personne détruire ce pays »

Suite à l’interdiction du meeting de Pastef, les incidents de Mbacké n’ont pas laissé insensible le chef de l’Etat. Lors d’une réunion nocturne, tenue de 3 heures à 5 heures du matin à la Gouvernance de Thiès avec les responsables de Bby. Macky Sall a juré de ne faire aucune concession sur la stabilité du pays.