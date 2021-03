Présidentielle 2012 : Quand le juge téliko restituait un reliquat de 34 millions

On peut tout lui reprocher, mais nul ne peut dire que le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), Souleymane Téliko, n’est pas un juge intègre, compétent et pieux. À preuve, par cette anecdote que Le Témoin raconte dans sa livraison de ce mardi et qui prouve qu’il n’y a aucune raison de douter de l’honnêteté du juge Souleymane Téliko.Tenez, Lors de la présidentielle 2012, le président Souleymane Téliko, en sa qualité de secrétaire général de la Cour d’Appel de Dakar, avait géré un budget de 200 millions de Fcfa. Une somme destinée à payer les indemnités des magistrats et autres informaticiens pour l’organisation matérielle des élections. Eh bien, à la fin des opérations électorales, le président Téliko a restitué le reliquat de près de 34 millions au Trésor public.Restituer des fonds restants dans un climat euphorique de régime tombant, il fallait être Souleymane Téliko pour le faire ! D’ailleurs, à l’époque, certains cadres du Trésor public, habitués à voir toute sorte de gymnastique et d'entourloupe pour détourner l’argent du contribuable, avaient été très surpris de l’honnêteté de cette équipe de gestionnaires dirigée par le président de l’UMS.