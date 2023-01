Présidentielle 2024 : Amadou Ba veut une loyauté sans faille et menace…

Amadou Ba, Pm du Sénégal

Le Premier ministre s’investit avec ardeur pour la présidentielle 2024 avec l’espoir de faire réélire Macky Sall. Jeune Afrique le décrit, ainsi, comme un “chef de parti”, qui a lancé l’opération reconquête notamment à Dakar. Autre mission de Amadou Ba : garantir la cohésion des troupes. « C’est à cause de nos divisions que l’opposition a gagné Dakar », estime-t-il.