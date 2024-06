Présidentielle 2024 : Amadou Ly d’Akilee raconte comment il a rejoint Diomaye Faye

Recalé à l’étape des parrainages, le directeur général d’Akilee a remisé sa candidature à la présidentielle du 24 marsdernier pour soutenir celle de Bassirou Diomaye Faye. Dans un entretien paru ce lundi dans Enquête, Amadou Ly a révélé que l’actuel chef de l’État, «alors en détention», «[l]’a contacté indirectement, puis directement, pour qu’[il] l’accompagne dans sa quête de la magistrature suprême». «Ce que j’ai fait après avoir été sollicité par la quasi-totalité des candidats retenus, avec des propositions diverses entre directeur de campagne et directeur de la stratégie et du projet politique», complète-t-il.



Le patron d’Akilee de poursuivre : «Et si je ne devais considérer que mon intérêt personnel, je n’aurais certainement pas choisi, en tant que chef d’entreprise déjà en contentieux avec le régime sortant, d’accompagner le candidat de l’opposition considérée comme la plus radicale parmi ceux qui faisaient face au pouvoir d’alors ; car une élection n’est jamais gagnée d’avance, malgré les déclarations des uns et des autres.»



Amadou Ly estime «incontestable qu’[il a] joué une partition significative dans l’accession du candidat Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, conformément à la parole que nous lui avons donnée et à l’engagement qu’on a pris de l’accompagner, je le rappelle, à sa demande».