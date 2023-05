Présidentielle 2024 : Amsatou Sow Sidibé candidate ?

Amsatou Sow Sidibé était l'invité d'Aissatou Ndiathie sur Emedia. Devant le "Jury du dimanche", la professeure a été interpellée sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2024.







"J’aurais pu vous répondre du tic au tac, mais aujourd’hui, la situation délétère, les moments graves que nous vivons d’insécurité, de haine, de violences physiques et verbales... on ne sait pas sur quoi est suspendu le pays", a répondu Mme Sow Sidibé.





Poursuivant, elle dira : "Connaissant ce qui s’est passé ailleurs où je suis intervenue pour le retour de la paix, je me dis qu’on a d’autres priorités immédiates et directes. Nous avons une profonde préoccupation. Le pays va mal. Essayons d’instaurer la paix d’abord, avant de parler d’élections. Il y a un préalable et c’est la paix. Ce que je vois est inquiétant."





Sur la logique des Sénégalais dans le choix de leur président, l’invitée d'Emedia affirme avoir beaucoup à dire. "Je regrette, mais à ce niveau, nous avons beaucoup à dire. Le Sénégalais souhaite qu’il soit beaucoup plus objectif, qu’il soit plus regardant, qu’il écoute mieux, qu’il se concentre mieux, qu’il réfléchisse mieux, parce que ce n’est pas n’importe quoi que de choisir une autorité politique, un président de la République", dit-elle.





A l’en croire, "au Sénégal, c’est les premiers sentiments qui font qu’on choisit un président de la République. Par exemple, tu as été victime d’injustice et c’est grave. Choisir un président sur la base d’une injustice que la personne aurait subie, je dis que c’est très grave. En partie, le président Sall a bénéficié de ce qu’on appelle le «yeurmandé» (compassion) des Sénégalais. Parce qu’il disait qu’il a été moralement perturbé par le président Abdoulaye Wade. Il faut que ça cesse. Il faut que les Sénégalais sachent choisir un bon président".