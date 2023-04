Présidentielle 2024 : BBY de Vélingara affûte ses armes

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) du département de Vélingara chauffe ses troupes en direction de la Présidentielle du 25 février 2024. Réélire le Président Macky Sall dès le premier tour, tel est l'objectif majeur des responsables et militants de cette grande coalition au pouvoir. En effet, sous la houlette du maire Mamadou Woury Baïlo Diallo, Bby a sonné la mobilisation dans une rencontre qui s'inscrit dans l'animation politique et l'éveil des consciences des populations. De la LD à AJ/PADS en passant par l'AFP, le PS, l'UCS et d'autres formations politiques, des responsables et militants font allégeance à Woury Baïlo Diallo pour Macky Sall en 2024.



Ainsi, rappelant aux militants et sympathisants de « rester uni et solidaire pour atteindre cet objectif qui forcément doit passer par l'unité solide des différents responsables politiques de la mouvance présidentielle, l’édile de Vélingara a donné le ton de cet engagement avec ses autres camarades maires qui ont largement assuré le placement des cartes de l'APR. Mieux, des audiences foraines sont mises en œuvre pour faciliter la délivrance d'actes de naissance et autres. A voir de plus près, ces responsables de Bby de Vélingara, dans la ville comme dans le département, ont mis le pied sur l'accélérateur en direction de 2024.



D'ailleurs, certains militants de la coalition qui ont voté contre lors des dernières élections, sont de retour au bercail, selon Woury Baïlo Diallo. " Ceux qui disent que Bby est en léthargie à Vélingara peuvent déchanter ", a déclaré l'édile de la ville de Vélingara. Après la nomination d'un fils de Vélingara à la tête de l'Union des associations des élus locaux couplée à la nomination de la première vice-présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, ce département de la région de Kolda s'engage à rendre la pièce de monnaie au Président Macky Sall. Un combat porté également par plus d’une centaine de religieux de Vélingara à travers des récitals de coran et prières. Ici, Imams, Oulémas et Oustaz sont tous derrière Mamadou Woury Baïlo Diallo, qui incarne le leadership et la figure de proue de Bby dans le département.



En effet, après avoir mis en place un cadre de réflexion et d'échange appelé « Mouvement des Imams et Oustaz républicains", ces religieux ont prié pour un Sénégal de paix et pour une victoire prochaine de Macky Sall. Et c'est dans ce climat d'allégeance que des militants du parti Pastef/Les Patriotes sont venus déposer armes et bagages à l'APR.



Malgré tout, Vélingara a plusieurs doléances, notamment "l'érection du centre de santé en hôpital de niveau 2".