Présidentielle 2024 : Boubacar Camara dénonce un “sabotage”

Candidat malheureux à l'élection présidentielle, Boubacar Camara était resté aphone depuis le scrutin du 24 mars Les raisons ? “La fatigue émanant du processus électoral qu'il qualifie de bizarre avec les tentatives de sabotage par l'ancien chef de l'État Macky Sall”, a-t-il déclaré dans l’émission le Jury Du Dimanche sur I Radio.











Pour sa première participation, le président du Parti de la Construction et de la Solidarité Jengu Tabakh a obtenu 0,52% des voix. Un score qu'il juge quand même bon dans le contexte d'une lutte farouche entre la rupture et la continuité.









D'ailleurs il pense que c'était un référendum et une élection à la fois. "C'était un ras-le-bol des populations qui ont vécu des conditions extrêmement difficiles. Beaucoup de blessés. Et ensuite, on a vu quand même la férocité du régime pour garder une quarantaine de candidats éliminés comme ça sous la base d'un système unique de parrainage, etc. C'était vraiment un sabotage" dit-il.













Poursuivant, il se félicite néanmoins de la conclusion de ce scrutin avec la victoire d’un candidat de l’opposition, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye. "Ce qui s'est passé est une victoire de l’opposition. Je me bats depuis six ans pour le départ de Macky Sall. C'est fait. Je suis content. Ah oui, on est au pouvoir. Nous sommes battus pour une rupture systémique. Et c'est cette rupture systémique qui a été plébiscitée. La question est de savoir comment faire pour que cette rupture se traduise par une réussite bénéfique aux populations", a-t-il indiqué.