Présidentielle 2024, candidature Amadou Ba : Abdou Karim Sall réunit son état-major et prépare un grand meeting

Le Directeur de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) et maire de Mbao, Abdou Karim Sall a réuni, ce samedi, les responsables de la coalition BBY et les 116 coordonnateurs de la commune pour valider la candidature du Premier Ministre, Amadou Ba.



Un grand meeting est prévu dans les jours à venir.