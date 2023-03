Présidentielle 2024 : en cas de victoire, Abdoul Mbaye promet de vendre un patrimoine controversé

Parmi les premières mesures que Abdoul Mbaye prendra s’il est élu à l’issue de la présidentielle de 2024, figure la vente de l’avion présidentiel. Celui-ci, un Airbus A320 NEO flambant neuf, aurait coûté 57 milliards 447 millions 235 mille 356 francs CFA, si l’on se fie au prix catalogue.



L’appareil a été livré au Sénégal en juillet 2021. Il a suscité une énorme polémique que Abdoul Mbaye voudrait éteindre en cas d’accession à la magistrature suprême. Il s’agira, selon l’ancien Premier ministre et candidat de «Appel 2024», qui s’est exprimé dans les colonnes de Wal fadjri, d’un «signal fort d’entrée dans une ère qui ne sera plus celle de gouvernants à la recherche d’aise, de confort et d’enrichissement illicite, mais résolument soucieux de se mettre au service de leurs populations».