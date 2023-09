Présidentielle 2024 : Ismaila Madior Fall salue le “génie politique” de Macky Sall, adoube Amadou Ba et lance un appel de raison aux éventuels dissidents

Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, s’est joint au chœur de voix qui se réjouissent de la désignation de Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le Garde des Sceaux voit en Amadou Ba, “un homme compétent, expérimenté et rassembleur correspondant au profil du Président attendu par les Sénégalais”. Seneweb vous propose l’intégralité de sa déclaration.



Le 12 juillet 2022, j’écrivais, en conclusion d’un texte en réponse à un post de Mary Teuw Niane intitulé « Savoir raison garder », ceci : « Aussi, les mises en garde à l’endroit du Président Macky Sall sont dénuées de fondement et de sens. Ceux qui connaissent bien le Président et/ou le pratiquent au quotidien savent qu’il n’est pas « impressionnable » ou « intimidable » par des alertes ou des mises en garde et que le Bon Dieu l’a assurément doté de la capacité et de la clairvoyance à prendre, le moment venu, la décision que lui dictera son sens élevé de l’histoire ; laquelle correspondra, à coup sûr, avec la Volonté Générale des Sénégalais qu’il a toujours su décrypter avec justesse ».



Aujourd’hui, je suis humblement heureux que l’histoire m’ait, de manière factuelle, donné raison et nous dévoile une autre facette du génie politique du Président Macky Sall. On le savait maître dans l’art de conquérir le pouvoir et de l’exercer. En choisissant le 9 septembre 2023, en intelligence avec la coalition BBY, de passer le relais au Premier ministre Amadou Ba, un homme compétent, expérimenté et rassembleur correspondant au profil du Président attendu par les Sénégalais, il vient de nous prouver qu’il est aussi maître dans l’art de transmettre le pouvoir en nous garantissant, ainsi, en 2024 le changement dans la continuité. Sachant, par retour d’expérience, que la « malédiction politique » s’est souvent abattue sur les rebelles à ses choix, je lance un appel à nos vaillants camarades non investis de ne pas céder à l’aventureuse et suicidaire tentation de la candidature dissidente et d’apporter leur talent et leur expérience à l’inéluctable victoire d’Amadou Ba au soir du 25 février 2024.



Ismaila Madior Fall



Garde des sceaux/Ministre de la justice