Présidentielle 2024 : Khalifa Sall annonce une tournée nationale

Dans la perspective de la présidentielle 2024, Khalifa Ababacar Sall, leader du mouvement ‘’Taxawu Sénégal » et membre de la Conférence des leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi (Yaw, opposition) annonce une tournée nationale à partir du 14 janvier prochain. L’ancien maire de Dakar était l’invité de l’émission Grand Format de Sud fm diffusé hier. Repris par Le Soleil, il a affirmé qu’il se donne les moyens pour les futures joutes électorales.





En outre, a-t-il précisé, depuis 6 mois, « on était dans un processus de restructuration de Taxawu. » C’est après consultations, dit-il, que lui et ses partisans ont validé « la structure verticale » de la plateforme et adopté un programme de 12 mois de tournée. Laquelle commencera le 14 janvier 2023.