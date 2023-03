Présidentielle 2024-L’opposition en croisade contre Macky Sall: Papa Djibril Fall a reçu Aminata Touré

L’opposition mène son combat contre une probable 3ème candidature du Président de la République Macky Sall à la Présidentielle du 25 février 2024. C’est dans cette perspective que le mouvement Les Serviteurs a reçu une délégation de l'opposition conduite par Aminata Touré. «Cette initiative regroupe entre autres Yewwi askan wi, FRAPP, LD Debout, Mimi 2024, Bougane 2024, etc... Le point nodal de la rencontre était la mobilisation pour exiger au Président sortant Macky Sall de renoncer à une hypothétique candidature », a déclaré le président des Serviteurs, Papa Djibril Fall.



Il a ainsi soutenu qu’ils adhèrent au processus et s'engagent à prendre une part active pour le respect du processus électoral. «Au demeurant, cette large plateforme de l'opposition autour de la mobilisation contre une troisième candidature, compte également porter le débat sur les réformes institutionnelles profondes qui stabiliseront le jeu, et pacifier par ricochet l'espace politique », a renseigné le député à l’assemblée nationale.