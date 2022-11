[Vidéo] Présidentielle 2024 : L’opposition parlementaire récuse Antoine Diome

Aïd Daffé , député récuse Antoine Diome

L’opposition parlementaire a décidé de ne pas voter le budget du ministère de l’Intérieur dirigé par Antoine Félix Diome. C’est du moins l’annonce faite par le député de Yewwi Askan Wi, l’honorable Aïd Daffé qui a vertement tancé celui que l’opposition a convenu de surnommer «le bourreau des opposants».





«Vous êtes désigné, à tort ou à raison, comme l'homme des complots politico-judiciaires. Complot contre Karim Wade qui a échoué. Complot contre Khalifa Sall qui a échoué. Complot contre Ousmane Sonko qui a échoué. Guet-apens électoral contre l’intercoalition Yewwi-Wallu. Là aussi, vous avez lamentablement échoué, parce qu’elle est là avec 80 députés», a lâché le député Aïd Daffé.





«Les élections sous votre magistère sont devenues des sélections orchestrées où le pouvoir à tous les droits et l’opposition a tous les torts. De par votre zèle partisan et votre brutalité à l’égard de l’opposition et les militants de la démocratie, vous êtes disqualifié même pour organiser des élections de chefs de village et de délégués de quartier», poursuit-il, demandant à toute l’opposition de récuser le ministre de l’Intérieur pour l’organisation de la prochaine Présidentielle de 2024.





Un avis partagé par son collègue député-maire de Yeumbeul. Bara Gaye a lancé sans ciller à Antoine Diome : «Je n’ai pas confiance en vous.»





Ainsi, l’opposition exige «un ministre chargé des élections non-partisan».