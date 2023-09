Présidentielle 2024 : la candidature surprise d’un ancien ministre

Dans son édition de ce mardi, L’AS informe que Birima Mangara a déclaré sa candidature pour la prochaine présidentielle. Le journal rapporte que dans cette perspective, il a démissionné de l’IGE où il était retourné après son départ du gouvernement.



Si sa candidature est retenue, Birima Mangara pourrait croiser Amadou Ba, candidat de Bennoo Bokk Yaakaar, dans la course pour le Palais. Les deux hommes ont effectué un passage à la Direction des Impôts et Domaines et ont partagé le gouvernement.



Le premier fut ministre délégué en charge du Budget au moment où le second était ministre de l’Économie, des Finances et du Plan.