[Video] Présidentielle 2024 : La société civile avertit Macky Sall

Présidentielle 2024

Des organisations de la société civile réunies autour de l'Initiative "Jamm a gen troisième mandat", vont barrer la route à Macky Sall en 2024. Du moins, si ce dernier décide de briguer un nouveau mandat.





En conférence de presse ce jeudi, elles ont rappelé au chef de l'État ses propos et le prient de respecter aussi bien la Constitution que la parole donnée. "Par respect pour l'interprétation claire et sans équivoque de la Constitution et de votre volonté de renforcer nos acquis démocratiques en confirmant la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux, en verrouillant notre Charte fondamentale en 2016", a écrit le collectif dans sa lettre adressée à Macky Sall.





Il rappelle au chef de l'État qu'il était le principal bénéficiaire en 2012. "Nous vous rappelons vos déclarations très fortes permettant de clarifier et de lever toute ambiguïté sur le sens de «nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs».