Présidentielle-2024 : «Ce qui va montrer que Macky et Idy sont de grands politiques et de grands stratèges»

L’entrée du leader du parti Rewmi dans le nouveau gouvernement de Macky Sall a suscité moult réactions. Mais, rappelle le directeur du Centre de recherches ouest-africain (Warc), «il y a un sage qui a dit : En politique, il ne faut jamais dire jamais».«La plupart des observateurs étaient à mille lieues de penser qu’en cette année, il y aurait une réconciliation entre Idrissa Seck et Macky Sall. Donc, en politique, il ne faut jamais dire jamais, parce qu’on percevait Idrissa Seck comme quelqu’un qui, là où il se trouve, ne pouvait chercher qu’une seule chose : la présidence de la République», a-t-il affirmé dans l’émission «Jury du dimanche» de ce 22 novembre sur iRadio/iTv. Avant d’arguer : «Il a une présidence qui est celle du Conseil économique, social et environnemental (Cese).»Selon Ousmane Sène, le patron du Rewmi a avancé ses arguments. Cependant, lui, il dira ceci : «Il rejoint pour apporter l’expertise dont on lui connait. Qu’il se mette au travail au profit (du pays). Si c’est des calculs politiques, je n’en sais rien. En 2024, qu’est-ce qui va se passer ? Est-ce que Idrissa Seck va travailler pour que Macky ait un troisième mandat ou alors, est-ce qu’Idrissa Seck est là pour que Macky Sall puisse l’aider à avoir le pouvoir en 2024 ?»L’ancien chef du Département d’anglais à l’Ucad d’avertir : «Ce serait une architecture extraordinairement bien menée et cela montre que les deux sont de grands politiques et de grands stratèges. Les jeux sont ouverts. Le fait qu’Idrissa Seck soit là, cela lui permettra de rattraper le train qui est en train de passer. En le regardant, je ne lis pas un Idrissa Seck différent du Idrissa Seck que nous avons tous connu. Il y a de la constance dans ses initiatives inattendues.»Toutefois, il a soutenu que chacun peut avoir l’ambition de devenir président de la République. Et il est légitime que les hommes aient de l’ambition. «Celui qui n’a pas d’ambition ne va nulle part. L’opposition a un problème de personne. Autant à l’Alliance pour la République (Apr) des gens sont en train de partir, autant cette alliance-là, tranquillement, Macky Sall est en train de la renforcer, parce que même ceux dont on parle en disant que ce sont des gens qui risquent d’être frustrés, le Parti socialiste (Ps) et l’Alliance des forces de progrès (Afp) vont aller où ?», a déclaré Ousmane Sène du Warc.