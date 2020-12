Présidentielle 2024 : «Macky Sall partira, mais il choisira de quelle manière», (Aliou Sané)

Aliou Sané de Y en a marre

Le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané, est d’avis que le président de la République, Macky Sall, n’a pas droit à un 3e mandat, en 2024. De ce fait, ses camarades et lui sont prêts à lui barrer la route.

«Le combat sera mené avec l’ensemble de la jeunesse africaine. Macky Sall partira. Il choisira de quelle manière. Il peut passer par la grande porte, en faisant ses deux mandats et partir. Dans ce cas, son nom sera inscrit dans les plus belles pages de l’histoire politique du Sénégal. Ou bien, il peut choisir de marcher sur des cadavres. Il faut que la jeunesse africaine lutte contre cette ‘’pandémie’’ du 3e mandat», a-t-il fait savoir dans l’émission «Rfm matin» de ce jeudi 17 décembre.