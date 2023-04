Présidentielle 2024 : “Trois catégories de personnes peuvent s’épargner la peine de déposer leur candidature…” (Idrissa Seck)

Le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, estime que trois catégories de personnes “sont disqualifiées et peuvent s'épargner la peine de déposer leur candidature au Conseil constitutionnel”. “Celles qui ont été définitivement condamnées pénalement par la Justice à certaines peines. Celles qui ont la double nationalité. Et celles qui ont déjà effectué deux mandats successifs”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse ce vendredi dans son fief de Thiès.





L’actuel chef de l’État a fait deux mandats successifs. Idrissa Seck dénierait-il à Macky Sall la possibilité de briguer un troisième mandat ?



Très fin, le chef de file de Rewmi n’a pas explicitement évoqué le cas de Macky Sall.