Présidentielle 2024 : Le député Oumar Sy, la candidature de Sonko et le "ni oui ni non" de Bby

C’est l’heure des déclarations de candidatures pour l’élection présidentielle de 2024. L’inter-coalition Yewwi-Wallu s’est manifestée. La dernière en date, c’est celle du leader du Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko.





Réagissant à cette déclaration, la tête de liste des suppléants de Yewwi Askan Wi (Yaw) a fait remarquer, en égratignant le pouvoir : "Je profite de l’occasion pour féliciter le président Ousmane Sonko d’avoir déclaré sa candidature pour 2024. Tout ce que je sais, c’est que du côté de la mouvance présidentielle, ils ne peuvent pas le faire."





La raison ? Le député de l’opposition fait savoir : "C’est ni oui ni non qui est encore là. De toutes les façons, le président Macky Sall ne peut pas être candidat. Peut-être qu’il cherchera dans son camp quelqu’un pour le suppléer à cette candidature-là. Ce que je veux dire aujourd’hui, c’est que dans le cadre de Yaw, dans le protocole qui lie les leaders de la coalition, chacun est libre, en ce qui concerne l’élection présidentielle, de demander les suffrages des Sénégalais. Ça, le président Ousmane Sonko l’a bien précisé."





Toutefois, souligne-t-il, "j’aurais souhaité, dans le cadre de l’élection présidentielle à venir, qu’on puisse se retrouver autour d’un seul candidat. C’est un vœu personnel, mais je ne pense pas que cela puisse être un obstacle, si nous n’arrivons pas à cet idéal. Si ce n’est pas le cas, chaque leader est libre d’aller conquérir le suffrage des Sénégalais en 2024. Mais nous avons quand même dit que si une telle situation se présentait, eh bien, nous trouverions une plateforme ou bien un accord qui nous permettra de dire que tous les autres iront soutenir le mieux placé", a-t-il déclaré.





"Moi, poursuit-il, je crois que même si on devait aller dans ce sens-là, la candidature unique, cela se ferait dans le cadre d’une discussion avec des critères objectifs qui seraient définis au préalable. Donc, celui qui répond au mieux à ces critères-là sera choisi", confie Oumar Sy dans l’émission "Jury du dimanche" de ce 21 août sur iRadio.





Inéligibilité de Khalifa Sall et de Karim Wade





S’exprimant sur l’inéligibilité de Khalifa Sall et de Karim Wade, le député a rappelé : "Au point 46 de notre programme de mandature, nous avons dit que si nous avons la majorité à l’Assemblée nationale, nous allons rendre à ces deux personnalités leur droit civique. Parce que nous avons considéré que c’est de façon injuste qu’ils ont été écartés du champ politique. Cela aussi, c’est un engagement qui a été pris dans le cadre de la coalition. L’inter-coalition Yewwi Askan Wi/Wallu Sénégal portera effectivement cette proposition de loi", a-t-il affirmé.