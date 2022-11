Présidentielle 2024 : Macky Sall investi à Mbour

Le maire de Mbour par ailleurs coordonnateur communal de Benno Bokk Yakaar (BBY), Cheikh Issa Sall, a investi le Président Macky Sall pour 2024 comme candidat de la coalition présidentielle.



Venu présider le forum ‘’Xëyu Ndaw ñi’’, tenu ce week-end à Mbour, le Directeur général de l’Agence de développement municipal (Adm) a insisté sur « la trajectoire » de son leader pour motiver sa décision.



« Macky Sall a fait des réalisations extraordinaires et la première de ses réalisations, c’est que le Sénégal est visible et attractif », a lancé Cheikh Issa Sall, repris par le journal Le Quotidien.



Il poursuit : « Il (le Sénégal) fait partie des grands pays de ce monde sur tous les plans. Si vous regardez un peu la scène internationale, dans toutes les grandes réunions, où se retrouvent les grands leaders de ce monde, le président de la République, Macky Sall, est présent, surtout avec l’avènement du pétrole et du gaz, qui font que le Sénégal a besoin de stabilité pour poursuivre ses efforts d’émergence. »



D’ailleurs, a-t-il souligné, la coalition a déjà demandé au Président Macky Sall de se présenter en 2024, pour « un deuxième quinquennat ». « Nous de BBY, nous sommes prêts à mener ce combat », a-t-il appuyé.