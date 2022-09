Présidentielle 2024 : Malick Gackou dans les starting-blocks

"Grand Parti aujourd'hui et demain". Tel est le thème du séminaire que le comité directeur du Grand Parti Suxali Sénégal de Dr Malick Gackou a organisé, ce samedi 3 septembre, à Dakar. Une grande rencontre politique à laquelle ledit comité procédera à la présentation de la candidature du leader du GP aux militants pour la présidentielle de 2024.



Au cours de cette rencontre d'une journée, le comité directeur du Grand Parti Suxali Sénégal s'est penché d'abord sur le thème à travers cinq (05) ateliers avec différents sous-thématiques. Il s’agit de l'atelier 1 dont le thème est "Défi du développement humain (coût de la vie inondations)"; l'atelier 2 avec comme thème "Croissance a deux chiffres (ressources naturelles et OGM); l'atelier 3 : "Défi de remobilisation du parti pour porter la candidature du président Malik GAKOU en 2024"; l'atelier 4 : "Défi de la communication politique" et enfin, l'atelier 5 : "Synthèse des résolutions départementales".