Présidentielle 2024 : Me Moussa Diop candidat

Me Moussa Diop, Candidat à la Présidentielle de 2024

Maitre Moussa Diop est prêt pour 2024. "Cette fois-ci, je ne reculerai pas, en tant que candidat à la Présidentielle 2024". L'ancien membre de Benno Bokk Yaakaar croit dur comme fer "être celui qui pourra faire le plus de mal à la mouvance présidentielle".





Il faut noter qu’en 2012, il avait déjà émis le souhait de se présenter à l’élection présidentielle. Sans franchir le rubicond. "On doit croire, certes, en soi. Mais il faut être raisonnable aussi. On ne me connaissait pas bien, au Sénégal. Je venais de Paris. Et quand on ne vous connait pas, ni ce que vous représentez aussi bien dans la droiture que dans l’éthique, on ne vous confiera pas les rênes de ce pays. J’ai rencontré également quelqu’un qui était mieux placé que moi par son expérience, le président Macky Sall. Nous avions aussi une vision presque commune. C’est pourquoi nous avons cheminé ensemble. Je ne regrette pas d’avoir renoncé à ma candidature au profit de Macky Sall", a-t-il justifié.





Le président de la coalition And Gor Yi, à la conquête de la majorité silencieuse, explique : "Aux dernières élections législatives du 31 juillet 2022, qui servent de baromètre, 46 % des Sénégalais se sont prononcés. Même pas la moitié du fichier électoral. La partie qui ne s’est pas exprimée représente plus de 53 %. Ils ne sont pas allés voter."