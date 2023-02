Présidentielle 2024 : Me Moussa Diop dénonce un deal entre Macky Sall et Karim Wade

Deal entre Karim Wade et Macky Sall

Lors de la motion de censure des parlementaires de Yewwi Askan Wi contre le gouvernement d’Amadou Ba, la coalition Wallu s’est démarquée. Une situation qui a suscité moult débats. S’y ajoute que ladite coalition ne fait pas de fixation sur la troisième candidature du chef de l’État.





Et pour Me Moussa Diop, «en 2012, Wade a été battu par son fils spirituel Macky Sall, de cette manière. Je pense qu’aujourd’hui, ils n’auraient pas accepté que ce dernier fasse la même chose. S’ils le laissent faire, c’est parce qu’il y a un deal».





Pour l’ancien patron de Dakar Dem Dikk, «si la coalition Wallu ne fait pas du 3e mandat une fixation, il y a bien une raison, selon Me Moussa Diop.





Invité du "Jdd" ce dimanche 26 février 2023, le président du parti Alternative générationnelle (AG/Jotna) soupçonne un deal.