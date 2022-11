Présidentielle 2024 : Macky fait appel à Niasse pour...

Moustapha Niasse reprend du service. Le Secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (Afp) et ancien président de l’Assemblée nationale avait déjà annoncé son retrait de la vie politique. Mais, le Président de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), Macky Sall lui a confié la charge d’organiser la restructuration de la coalition présidentielle en perspective de la présidentielle 2024.



Le Soleil précise que Niasse devra proposer un nouveau contenu en phase avec les enjeux de l’heure. Interpellé à ce propos, l’enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Moussa Diaw, estime que Niasse a le profil de l’emploi. « Il reste un homme qui capitalise une riche expérience politique, doté d’une capacité de persuasion et capable de conduire des concertations », a-t-il analysé.



Il ajoute que Niasse « perçu comme un sage », saura « définir les stratégies à mettre en œuvre pour trouver des compromis au sein de Bby, lui assurer une stabilité et prolonger sa durée de vie ». Pour ce faire, a-t-il souligné : « Niasse doit régler les divergences qui vont crescendo ». Bby pourrait être fragilisée par des candidatures plurielles.



La mesure est bien accueillie par des responsables de la mouvance présidentielle à l’instar de l’administrateur de l’Apr, Pape Maël Thiam. Ils attendent une évaluation pour rendre Bby plus performante en vue des prochaines joutes électorales.