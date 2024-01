Présidentielle 2024: Ousmane Sonko est toujours dans la course, selon Me Ciré Clédor Ly

Le mandataire du leader de l'ex parti Pastef n'abdique pas. Me Ciré Clédor Ly considère que son candidat Ousmane Sonko est toujours dans la course à la présidentielle. Dans un communiqué parvenu à Seneweb il précise que le maire de Ziguinchor, "garde toujours ses droits civiques, reste électeur et éligible parce que la condamnation dans l’affaire Adji Sarr est tombée à la trappe".





S'agissant de la condamnation de son client dans l'affaire Mame Mbaye Niang, il estime celle-ci "ne le prive d’aucun droit".





"Mon mandant Monsieur Ousmane Sonko garde le moral au plus haut et un esprit encore plus alerte", assure l'avocat.