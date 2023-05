Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko sera, par A ou B, candidat (BP Pastef)

Suite à la décision de la Cour d’appel de Dakar rendue lundi dernier sur l’affaire opposant le ministre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, le Bureau politique de Pastef/Les patriotes a tenu une conférence de presse, pour parler de l’actualité politique au Sénégal.





"Une décision inique dictée par Macky Sall qui rêve de sortir le président Ousmane Sonko de la course à l'élection présidentielle de 2024. Cette décision, prise en mode Fast-track, et visiblement disproportionnée au regard de la vacuité des faits incriminés, démontre une fois de plus la persécution et l'acharnement judiciaires contre le président Ousmane Sonko dont les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont bafoués et violés tout au long de la procédure», a déclaré le Bureau politique de Pastef.







Cependant, les membres du BP de Pastef ne se découragent pas et comptent continuer le combat. «Un tel verdict ne nous surprend guère et ne change rien quant a la décision unanime de notre parti de présenter la candidature du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Mieux, cette énième forfaiture donne raison au leader de Pastef/Les patriotes quant à la pertinence de son option pour la désobéissance civique face à une justice transformée en entreprise de banditisme judiciaire», explique le député-maire de Thiès-Nord Birame Soulèye Diop.







Pastef/Les patriotes rejette fermement cette décision inique de la Cour d'appel de Dakar et rappelle qu'en dehors de la volonté divine, seul le peuple sénégalais souverain est habilité a décider de la candidature ou non du président Sonko.







Les patriotes invitent, par conséquent, le président Macky Sall à assumer tout ce qui découlera «de la farce judiciaire qu'il a commanditée contre le président Sonko».











Pastef/Les patriotes de préciser : «Notre unique plan, de A à Z, pour l'élection présidentielle de 2024, reste et demeure Ousmane Sonko.»







Le Bureau politique de Pastef rappelle que leur projet leur tient à cœur. «Les patriotes appellent toutes ses structures, au Sénégal et dans la diaspora, du sommet à la base, en particulier l'ensemble des coordinations et des mouvements, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la défense énergique, avec détermination, discipline et organisation, de notre projet collectif qui, faut-il le souligner en passant, n'est plus le projet du seul Pastef, mais bien celui des peuples du Sénégal et de l'Afrique tout entière».











En effet, les patriotes de Pastef annoncent que «tous les moyens de lutte démocratiques seront mis à contribution pour faire face à la dictature debout : marches, rassemblements, protestations, résistance de masse prolongée, réunions publiques d'information, journées nationales d'action, campagne élargie de désobéissance civile, Nemeku Tour et visites auprès des populations à la base, etc. Aucun effort ne sera de trop pour continuer de faire focus sur 2024, avec l'objectif d'en finir avec la tyrannie et la décadence», dénonce le BP avant d’informer les militants et sympathisants qu'il investira «le président Ousmane Sonko candidat de Pastef pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 dans les jours à venir et les modalités seront précisées», ont-ils déclaré.







Avant de lancer un appel à l'ensemble des militants et sympathisants, des citoyens et citoyennes à répondre «massivement à la manifestation prévue le vendredi 12 mai prochain à la place de la Nation, à l'initiative du mouvement F24, pour le triomphe de notre plateforme commune : non à la 3e candidature du président sortant Macky Sall ! Libération de tous les détenus et otages politiques ! Respect de toutes les libertés fondamentales garanties par la Constitution».