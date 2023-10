Présidentielle 2024 : Quand Serigne Moustapha Sy mise sur un fonctionnaire International

A la surprise générale, le président du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Serigne Moustapha Sy a choisi Aliou Mamadou Dia pour porter les couleurs du PUR.







Peu connu du grand public, M. Dia est un fonctionnaire international. Mamadou Aliou Dia travaille actuellement comme Représentant Résident du PNUD au Cameroun depuis avril 2023. Il informe à travers une autobiographie avoir « servi de 2019 à 2023 comme Représentant résident du PNUD au Togo où (il) a assuré aussi les fonctions de Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies pendant plus de 2 ans ». Le candidat désigné par le guide religieux dit avoir « près de 18 années d’expérience et de pratiques dans le domaine du développement durable en Afrique avec le PNUD et d’autres organismes des Nations Unies ».





Ces compétences sont notamment visibles dans le domaine du développement durable. Le candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 affirme avoir dirigé « un vaste programme du PNUD en appui aux gouvernements togolais et Camerounais dans la mise en œuvre de leurs Plans et Stratégies de Développement arrimé sur les Objectifs de Développement Durable ».





Un accompagnement qui porte, « entre autre, sur la gouvernance démocratique, la décentralisation et la réforme du secteur public, l'accès à la justice et à l'état de droit, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, l’autonomisation et le leadership féminin, la cohésion sociale par la consolidation de la paix et de la sécurité, la stabilisation, le relèvement et la reconstruction des régions en crises, prévention de l'extrémisme, le développement des infrastructures rurales et l’équité régionale et sociale pour l'éradication de la pauvreté et des inégalités multidimensionnelles, l'accès à l'énergie dans les communautés rurales, l'engagement du secteur privé, la construction d'infrastructures de sociaux de bases dans la santé, l’éducation, l’accès à l’eau ».





Aliou Mamadou Dia a aussi « dirigé les programmes du PNUD en Afrique sur l’environnement, les changements climatiques, la réduction des risques de catastrophe et le relèvement, la réponse aux crises dans les situations d’urgence complexes et l’accès à l’énergie ».